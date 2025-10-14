Reprodução/redes sociais Inundações atingiram cinco estados mexicanos

As fortes chuvas que atingiram o México nos últimos dias deixaram ao menos 64 mortes e 65 pessoas desaparecidas, informou o governo nesta segunda-feira (13). O temporal, causado por uma depressão tropical sem nome, desencadeou enchentes e deslizamentos em áreas da costa do Golfo e em cinco estados do centro do país.

As mortes provocadas pelos temporais correram em Veracruz (29), Hidalgo (21), Puebla (13) e Querétaro (1), segundo a chefe de Coordenação Nacional de Proteção Civil (CNPC), Laura Velázquez.

Depressão tropical

O fenômeno ocorreu no fim da temporada de chuvas, quando rios e solos já estavam saturados após meses de precipitação, segundo a Reuters. Enquanto meteorologistas concentravam a atenção em tempestades e furacões no Pacífico, a depressão tropical avançou de forma inesperada.

“Ninguém esperava que essa chuva fosse de tamanha intensidade” , declarou a presidente Claudia Sheinbaum a jornalistas.

O secretário da Marinha, almirante Raymundo Morales, explicou que o desastre foi provocado pelo choque entre frentes frias e quentes sobre rios com níveis próximos de transbordar e montanhas com água de chuva acumulada.

Impactos

Segundo o governo, cerca de 100 mil casas foram afetadas com os estados de Veracruz e Hidalgo entre os mais impactados: Veracruz registrou 29 mortes e 18 desaparecidos, enquanto Hidalgo contabiliza 21 mortos e 43 desaparecidos.





As enchentes também destruíram pontes e cobriram ruas de lama. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram equipes de resgate atravessando áreas alagadas para retirar moradores isolados e entregar suprimentos a comunidades afetadas.

Milhares de agentes foram mobilizados para evacuar, limpar e monitorar as regiões mais afetadas. A energia elétrica chegou a ser interrompida em áreas de cinco estados, mas já foi quase totalmente restabelecida.