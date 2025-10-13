Reprodução/Defesa Civil SP Veículos tomado pela água em avenida, na cidade de Bauru

Pancadas fortes de chuva e rajadas de ventos com velocidade de até 63 quilômetros por hora que atingiram o estado de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13), causaram transtornos e estragos em vários municípios do interior.

Entre eles, de acordo com a Defesa Civil estadual, equipes foram acionadas em ocorrência nas cidades de Bauru, São José do Rio Preto, Birigui e Embaúba.



Apesar dos transtornos, não há registro de feridos.

Em Bauru, região centro-oeste, o grande volume de chuva provocou alagamentos em vias da região central e do bairro Vila São Francisco, segundo a Defesa Civil.



Na Rua Alfredo Maia, o entupimento do sistema de drenagem causou o acúmulo de água e dois veículos ficaram encalhados ao tentar atravessar o local. Outro carro estacionado também foi atingido.



Já na Rua Benevenuto Tiritan, o sistema de drenagem não suportou o volume da chuva e a via precisou ser interditada temporariamente até o escoamento total da água.



Também houve registro de alagamento na Avenida Nações Unidas.



Reprodução/Defesa Civil de SP Avenida alagada em Birigui

Já em Birigui, município próximo a Araçatuba, o transbordamento de um rio nas imediações do Lago da Raquete, no Parque do Povo, provocou pontos de alagamento nas vias próximas.

Até o momento, não há registro de residências atingidas ou pessoas feridas, segundo a Defesa Civil.



Transtornos em São José do Rio Preto



Em São José do Rio Preto, a noroeste da capital paulista, a chuva acompanhada de fortes rajadas de vento causou quedas de árvores e danos estruturais.



De acordo com os dados registrados pela estação meteorológica localizada no município, foi observado um acumulado de 35 milímetros de chuva no período da manhã e tarde, acompanhado por rajadas de vento que atingiram aproximadamente 60 km/h.



Na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro, uma janela de uma sala comercial se desprendeu e caiu sobre a via, levando à interdição do local.



Na Rua Sérgio Gárcia, no bairro São Miguel Arcanjo, uma árvore tombou sobre um veículo estacionado.



Também foram registradas outras oito quedas de árvores sobre vias e uma sobre um poste de energia.



No entanto, apesar do susto, não houve feridos, desabrigados ou desalojados.



E em Embaúba, próximo a Catanduva, as chuvas acompanhadas de ventos fortes resultaram na queda de árvores em diferentes pontos da cidade.

As equipes municipais seguem atuando na remoção dos galhos e no levantamento dos danos.

Região metropolitana



A Defesa Civil estadual informa ainda que, além das cidades do interior, também foram registradas pelo menos quatro ocorrências de quedas de árvores em São Paulo.

Foram três na capital, na Rua Madre de Deus, 1009; Avenida Professor Vicente Rao, 860, e Rua Abel Tavares, 2007, e uma em Itapecerica da Serra, na Rua Richard Arnold Beck, 810.



Em comunicado, a Defesa Civil do Estado destaca que permanece em contato com as Coordenadorias Municipais e segue monitorando as condições meteorológicas e os impactos das chuvas e ventos em todas as regiões.