Reprodução Tufão atingiu a China

O supertufão Ragasa provocou a evacuação de quase 2 milhões de pessoas no sul da China nesta quarta-feira (24), após atingir a província de Guangdong com ventos de até 195 km/h. O evento trouxe à tona dúvidas sobre as diferenças entre tufão, furacão e tornado.

De acordo com Nadja Marinho, meteorologista do Tempo Ok formada pela UFPa/INPE, “a diferença está na localização, ou seja, o furacão ocorre no Oceano Atlântico, o tufão no Pacífico.”

Ela explica que o tornado se forma em condições diferentes. “O tornado ocorre sobre o continente e tem uma área de atuação bem menor” , acrescentou ao Portal iG.

Entenda: Tufão Ragasa força evacuação de 2 milhões na China



Furacões e tufões são sistemas tropicais de grande escala, com ventos sustentados a partir de 119 km/h. Possuem estrutura organizada, incluindo um olho central calmo, e podem durar dias ou semanas, atingindo centenas de quilômetros de diâmetro.

Já os tornados são colunas de ar giratórias ligadas a nuvens de tempestade, com ventos que podem ultrapassar 300 km/h. Sua duração é curta, normalmente de minutos, e a largura varia de dezenas a centenas de metros.

“Para complementar, você pode dizer que os furacões e tufões duram muitas horas ou dias e o tornado é de curta duração, cerca de minutos” , explicou a meteorologista.

Tufão Ragasa

Reprodução O governo suspendeu aulas, fábricas e transportes em diversas cidades





O Ragasa, 18º ciclone da temporada no Pacífico Ocidental, é o mais intenso do ano. Ele se formou a partir de rápida intensificação e alcançou ventos sustentados de 267 km/h, com rajadas próximas de 285 km/h, equivalentes a um furacão de categoria 5.

Antes de chegar à China continental, a tempestade passou por Taiwan, causando entre 14 e 17 mortes no condado de Hualien, inundações e destruição de pontes e ruas. Nas Filipinas, provocou entre três e sete mortes, além de mais de 17,5 mil desalojados.

Em Hong Kong e Macau, os ventos atingiram força de furacão. Autoridades emitiram alerta máximo e registraram ondas superiores a três metros. Em Hong Kong, entre 62 e 90 pessoas ficaram feridas, enquanto em Macau cerca de 600 moradores buscaram abrigo.

Na China, 400 mil moradores foram retirados de Shenzhen e outras 770 mil de áreas vulneráveis a enchentes e deslizamentos.





O governo suspendeu aulas, fábricas e transportes, mobilizou 38 mil bombeiros e 400 equipes de emergência e liberou US$ 21 milhões em recursos para operações de socorro, incluindo tendas, camas e suprimentos básicos.

A chegada do Ragasa foi acompanhada de chuvas torrenciais, com previsão de até 300 milímetros em algumas localidades, árvores derrubadas, ruas alagadas e veículos arrastados pelas correntezas.

O sistema deve perder intensidade ao avançar para Vietnã e Laos, mantendo risco de fortes chuvas e inundações.