Antonio Scorza Chuva no Rio de Janeiro

Uma nova frente fria muda o tempo em várias regiões do país e provoca contrastes marcantes entre calor, chuva e frio. O sistema avança pelo Sudeste, enquanto uma massa de ar polar se espalha pelo Sul, derrubando as temperaturas e deixando o amanhecer gelado em alguns pontos.

Já no Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, o calor e a instabilidade ainda predominam, com risco de temporais isolados.



No Sul, o ar polar mantém o tempo firme e o céu limpo na maior parte do dia. O sol aparece entre poucas nuvens, e as temperaturas ficam mais baixas, especialmente nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

No litoral de Santa Catarina e do Paraná, o tempo pode ficar mais nublado, com chuva fraca em alguns momentos, mas o sol retorna à tarde. Mesmo com o aquecimento gradual, o frio ainda marca presença no início e no fim do dia.



No Sudeste, a frente fria deixa o tempo instável nesta terça-feira (14), com aumento de nuvens e pancadas de chuva em várias áreas. Em São Paulo, há previsão de chuva moderada a forte, principalmente no Vale do Paraíba, litoral norte e regiões do interior. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais, as instabilidades atingem o centro-sul e a Zona da Mata, com possibilidade de trovoadas. Já no norte mineiro e no interior paulista, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica mais firme. No Espírito Santo, a chuva se concentra no litoral sul e pode vir acompanhada de rajadas de vento.



No Centro-Oeste, o calor continua, mas com chance de pancadas irregulares de chuva. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, as precipitações podem ocorrer à tarde, com intensidade moderada e trovoadas isoladas. Em Mato Grosso do Sul, o tempo se mantém mais aberto no sul do estado, mas o norte e o nordeste ainda podem ter chuvas passageiras.



No Nordeste, a umidade do ar segue muito baixa no interior, com índices chegando a 12% em estados como Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco e Paraíba. O tempo seco exige atenção redobrada com a hidratação e o uso do fogo. Na faixa litorânea leste, o céu fica parcialmente nublado, com chance de chuva leve e passageira. Já no oeste da Bahia e no sudoeste do Maranhão, há possibilidade de pancadas isoladas.



Na Região Norte, a instabilidade continua predominando. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins devem ter chuva frequente e risco de temporais. O Amapá, por outro lado, deve escapar das instabilidades e terá sol forte e tempo firme durante todo o dia.