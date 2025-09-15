Reprodução/redes sociais Jovem de 18 anos foi presa após causar tumulto

Uma estudante da Texas Tech University foi presa depois de aparecer em um vídeo zombando da morte do influenciador conservador Charlie Kirk, durante uma vigília nos EUA. Segundo o NY Post, ela estaria assediando pessoas que participavam da homenagem, na última sexta-feira (12).

Camryn Giselle Booker, de 18 anos, aparece em vídeos pulando e gritando contra colegas que prestavam tributo a Kirk: “F***-se, o amigo de vocês morreu, levou um tiro na cabeça” , disse em tom de provocação.

Estudante causou tumulto

Em seguida, a jovem confronta um homem usando um boné vermelho com o slogan de Donald Trump. Ele reage dizendo: “O mal é real — e se parece um pouco com isso”, ao apontar para ela. Quando o homem pede que Booker recue, ela insiste em aproximar o celular de seu rosto e se recusa a parar de filmar. Assista, em inglês:

🚨 UPDATE: It's being reported that this demon who danced on Charlie Kirk's grave has been expelled from Texas Tech. She said: "f-ck y'all, yo homie d*ad!" They're finding out. pic.twitter.com/Pj7YUo3MOE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 14, 2025





A discussão se intensifica quando outra pessoa afirma que a estudante estava “muito emocional”. Booker responde exaltada: “Não estou sendo emocional, senhora. Não me diga o que sou ou não sou” .

Ao ser acusada de agir de forma agressiva, a estudante rebateu dizendo estar sendo julgada por ser uma mulher negra: “Minha voz está calma. Você me chama de agressiva porque sou negra” .

Prisão

Definitely picked the wrong school to taunt the death of Charlie Kirk. Thanks Texas Tech. https://t.co/yXdRZ0H2zg— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 14, 2025





Após a filmagem viralizar entre grupos republicanos nos EUA, o governador do Texas, Greg Abbott, compartilhou nas redes sociais uma imagem de Booker sendo algemada.

“Foi isso que aconteceu com a pessoa que zombou do assassinato de Charlie Kirk na Texas Tech”, escreveu. Em outra postagem, afirmou que a jovem “escolheu a escola errada para debochar da morte de Charlie Kirk” .

Segundo as autoridades locais, Booker foi acusada de agressão, conduta desordeira e resistência à prisão, além de uma citação por vias de fato. Ela foi liberada no dia seguinte após pagar fiança de US$ 200 (cerca de R$ 1.000).

O presidente do conselho de regentes da Texas Tech, Cody Campbell, também se manifestou: “Temos orgulho dos nossos valores e não temos medo de defendê-los”.

O assassinato

Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto com um tiro no pescoço na quarta-feira (10), enquanto participava de um evento na Utah Valley University. Segundo o FBI, o disparo partiu de um prédio do campus a cerca de 180 metros de distância.





Aliado próximo de Donald Trump, Kirk liderava o grupo conservador Turning Point USA, voltado a atividades e eventos em centros educacionais. Nas redes sociais, reunia mais de 14 milhões de seguidores. O caso provocou forte repercussão nacional e internacional.

Um jovem de 22 anos, identificado como Tyler Robinson, foi preso na quinta (11) por suspeita da morte de Kirk. A captura ocorreu após um familiar do suspeito relatar que Robinson havia confessado ou insinuado o crime.