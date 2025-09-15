Uma estudante da Texas Tech University foi presa depois de aparecer em um vídeo zombando da morte do influenciador conservador Charlie Kirk, durante uma vigília nos EUA. Segundo o NY Post, ela estaria assediando pessoas que participavam da homenagem, na última sexta-feira (12).
Camryn Giselle Booker, de 18 anos, aparece em vídeos pulando e gritando contra colegas que prestavam tributo a Kirk: “F***-se, o amigo de vocês morreu, levou um tiro na cabeça” , disse em tom de provocação.
Estudante causou tumulto
Em seguida, a jovem confronta um homem usando um boné vermelho com o slogan de Donald Trump. Ele reage dizendo: “O mal é real — e se parece um pouco com isso”, ao apontar para ela. Quando o homem pede que Booker recue, ela insiste em aproximar o celular de seu rosto e se recusa a parar de filmar. Assista, em inglês:
A discussão se intensifica quando outra pessoa afirma que a estudante estava “muito emocional”. Booker responde exaltada: “Não estou sendo emocional, senhora. Não me diga o que sou ou não sou” .
Ao ser acusada de agir de forma agressiva, a estudante rebateu dizendo estar sendo julgada por ser uma mulher negra: “Minha voz está calma. Você me chama de agressiva porque sou negra” .
Prisão
Após a filmagem viralizar entre grupos republicanos nos EUA, o governador do Texas, Greg Abbott, compartilhou nas redes sociais uma imagem de Booker sendo algemada.
“Foi isso que aconteceu com a pessoa que zombou do assassinato de Charlie Kirk na Texas Tech”, escreveu. Em outra postagem, afirmou que a jovem “escolheu a escola errada para debochar da morte de Charlie Kirk” .
Segundo as autoridades locais, Booker foi acusada de agressão, conduta desordeira e resistência à prisão, além de uma citação por vias de fato. Ela foi liberada no dia seguinte após pagar fiança de US$ 200 (cerca de R$ 1.000).
O presidente do conselho de regentes da Texas Tech, Cody Campbell, também se manifestou: “Temos orgulho dos nossos valores e não temos medo de defendê-los”.
O assassinato
Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto com um tiro no pescoço na quarta-feira (10), enquanto participava de um evento na Utah Valley University. Segundo o FBI, o disparo partiu de um prédio do campus a cerca de 180 metros de distância.
Aliado próximo de Donald Trump, Kirk liderava o grupo conservador Turning Point USA, voltado a atividades e eventos em centros educacionais. Nas redes sociais, reunia mais de 14 milhões de seguidores. O caso provocou forte repercussão nacional e internacional.
Um jovem de 22 anos, identificado como Tyler Robinson, foi preso na quinta (11) por suspeita da morte de Kirk. A captura ocorreu após um familiar do suspeito relatar que Robinson havia confessado ou insinuado o crime.