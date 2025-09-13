Reprodução Carreta gigante fica estacionada na Via Dutra

Duas megacargas irão impactar o tráfego na Via Dutra a partir da madrugada de domingo (14). A primeira, que circula pela rodovia há quase dois meses, fará novo deslocamento entre Piraí (km 239) e Paracambi (km 221), no trecho da Serra das Araras, sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária RioSP, os serviços preparatórios começam no domingo pela manhã, com interdições parciais na pista de subida. O bloqueio total está programado para as 23h, no km 224,8, com liberação prevista para as 5h da segunda-feira (15). O procedimento contará com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação pode ser adiada em caso de mau tempo, como já ocorreu em 7 de setembro.

A segunda megacarga, também um transformador de mais de 800 toneladas com destino ao Porto de Itaguaí (RJ), está estacionada na balança de Guararema (km 179). Após a pesagem, o comboio seguirá pelo Vale do Paraíba, passando por São José dos Campos, Pindamonhangaba, Roseira, Cachoeira Paulista e Queluz, antes de avançar rumo ao Rio de Janeiro.

A RioSP recomenda que motoristas programem suas viagens fora do período de interdição total, respeitem a sinalização e as orientações das equipes durante as operações. Alterações de cronograma podem ocorrer por razões climáticas ou ajustes técnicos.