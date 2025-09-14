Reprodução/Instagram @charliekirk1776 Donald Trump e Charlie Kirk

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, anunciou neste sábado (13) que ordenou “pessoalmente” a revogação do visto do neurocirurgião brasileiro Ricardo Barbosa, que comemorou a morte do ativista conservador Charlie Kirk.

“Determinei que nosso setor consular tome as medidas cabíveis para garantir que ele nunca tenha entrada nos EUA”, escreveu Landau no X (ex-Twitter).

O gesto integra uma campanha lançada por políticos de direita americanos para retirar vistos de estrangeiros que celebraram nas redes sociais o assassinato de Kirk, morto a tiros na quarta-feira (10) durante evento na Universidade Utah Valley. O autor dos disparos, Tyler Robinson, 22, foi preso dois dias depois pelo FBI.

O comentário de Barbosa no Instagram — “Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical” — levou Landau a classificar o caso como “o mais assustador” entre as manifestações recebidas.

Ele pediu ainda que os conselhos de medicina brasileiros avaliem a conduta do profissional, questionando como um médico poderia desejar a morte de adversários políticos.

Após a repercussão, o Cremepe informou que abriu sindicância em sigilo. Segundo o Poder360, a clínica Recife Day Clinic comunicou o desligamento definitivo do médico, enquanto a Unimed Recife afirmou que o caso será tratado em reunião extraordinária.