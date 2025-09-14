Reprodução/redes sociais Moradores registraram o incêndio na área externa da unidade

Um incêndio, que teve início no final da tarde deste domingo (14), atingiu a fábrica da Nestlé em Araras (SP).

Vídeos postados nas redes sociais por moradores mostram a fumaça escura se espalhando pelo céu e as chamas em uma parte externa da unidade. Veja:







De acordo com informações da Defesa Civil, o incêndio começou por volta das 17 horas e atingiu uma esteira de cavacos de madeira da fábrica, localizada no Jardim Belvedere.

O Corpo de Bombeiros e as equipes da Defesa Civil de Araras e Limeira atuaram no local combatendo as chamas e ainda permanecem no rescaldo.



Em nota encaminhada ao Portal iG, a empresa afirmou que acionou o ​Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada.

Disse também que as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Ainda de acordo com a empresa, não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva.







"Não havia pessoas no local no momento do incidente. ​A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção", disse.



A empresa reforçou ainda, na nota, que "tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade."