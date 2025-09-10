Reprodução Multidão acompanhava discurso de Charlie Kirk quando ele foi baleado

O ativista da extrema direita dos Estados Unidos, Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, morreu baleado em um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira (10).

Um vídeo mostra o momento em que ele foi atingido e o pânico das pessoas que acompanhavam seu discurso. Veja:





O vídeo foi compartilhado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, com pedidos de oração pela saúde do influenciador, que chegou a ser hospitalizado.

Nas imagens é possível ver Kirk discursando para uma grande multidão ao ar livre, sentado embaixo de uma tenda, quando ele leva a mão ao pescoço ao cair da cadeira.



As pessoas que o assistiam saíram correndo.



As informações sobre seu estado de saúde demoraram a ser divulgadas.

A imprensa local divulgou que um suspeito teria sido preso, mas não há há informações oficiais.

Quem era o ativista



Charlie Kirk era criador do grupo estudantil conservador Turning Point USA, fundado em 2012, uma organização sem fins lucrativos com presença em mais de 3.5 mil escolas e universidades em todos os 50 estados americanos.

Seus eventos em campi universitários por todo o país costumavam atrair multidões.



Ele desempenhou um papel fundamental na mobilização do apoio jovem a Trump em sua última campanha presidencial.



É autor de vários livros e possui um programa diário de rádio transmitido nacionalmente, o The Charlie Kirk Show.

Seu podcast é um dos mais populares dos Estados Unidos. Nas redes sociais, Kirk ultrapassa 14 milhões de seguidores.



Pouco antes do tiroteio em Utah, Kirk publicou no X sobre o evento.

“A Universidade do Vale de Utah está animada e pronta para a primeira parada da turnê do The American Comeback Tour.”

Manifestações



Pouco depois do ocorrido, Donald Trump se manifestou e pediu orações para Kirk.



"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe", declarou na rede Truth Social.



O vice-presidente, J.D. Vance, também se manifestou na rede social X: "Faça uma oração por Charlie Kirk, um cara genuinamente bom e um jovem pai".



Em um post na rede social X, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que agentes estão se encaminhando para o local e estão monitorando a situação de perto.

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que está sendo atualizado pela polícia e prometeu que “aqueles responsáveis serão totalmente responsabilizados”.

Algum tempo depois do ocorrido, o próprio Trump divulgou a morte de Kirk.

"O grande e até lendário Charlie Kirk está morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, principalmente por mim, e agora não está mais entre nós", afirmou Trump em publicação na Truth Social.