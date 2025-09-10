O ativista da extrema direita dos Estados Unidos, Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, morreu baleado em um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira (10).
Um vídeo mostra o momento em que ele foi atingido e o pânico das pessoas que acompanhavam seu discurso. Veja:
O vídeo foi compartilhado pela deputada republicana Marjorie Taylor Greene, com pedidos de oração pela saúde do influenciador, que chegou a ser hospitalizado.
Nas imagens é possível ver Kirk discursando para uma grande multidão ao ar livre, sentado embaixo de uma tenda, quando ele leva a mão ao pescoço ao cair da cadeira.
As pessoas que o assistiam saíram correndo.
As informações sobre seu estado de saúde demoraram a ser divulgadas.
A imprensa local divulgou que um suspeito teria sido preso, mas não há há informações oficiais.
Quem era o ativista
Charlie Kirk era criador do grupo estudantil conservador Turning Point USA, fundado em 2012, uma organização sem fins lucrativos com presença em mais de 3.5 mil escolas e universidades em todos os 50 estados americanos.
Seus eventos em campi universitários por todo o país costumavam atrair multidões.
Ele desempenhou um papel fundamental na mobilização do apoio jovem a Trump em sua última campanha presidencial.
É autor de vários livros e possui um programa diário de rádio transmitido nacionalmente, o The Charlie Kirk Show.
Seu podcast é um dos mais populares dos Estados Unidos. Nas redes sociais, Kirk ultrapassa 14 milhões de seguidores.
Pouco antes do tiroteio em Utah, Kirk publicou no X sobre o evento.
“A Universidade do Vale de Utah está animada e pronta para a primeira parada da turnê do The American Comeback Tour.”
Manifestações
Pouco depois do ocorrido, Donald Trump se manifestou e pediu orações para Kirk.
"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe", declarou na rede Truth Social.
O vice-presidente, J.D. Vance, também se manifestou na rede social X: "Faça uma oração por Charlie Kirk, um cara genuinamente bom e um jovem pai".
Em um post na rede social X, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que agentes estão se encaminhando para o local e estão monitorando a situação de perto.
O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que está sendo atualizado pela polícia e prometeu que “aqueles responsáveis serão totalmente responsabilizados”.
Algum tempo depois do ocorrido, o próprio Trump divulgou a morte de Kirk.
"O grande e até lendário Charlie Kirk está morto. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, principalmente por mim, e agora não está mais entre nós", afirmou Trump em publicação na Truth Social.