Paulo Pinto Oscilação global muda tempo no país

O clima no Brasil deve mudar nas próximas semanas por causa de uma oscilação atmosférica conhecida como Madden-Julian, que atua em várias partes do mundo e também afeta a América do Sul.

De acordo com a MetSul, o fenômeno vai ganhar força em setembro e pode quebrar o padrão atual do tempo. Regiões que vinham sofrendo com o calor e a seca podem começar a registrar mais chuva, enquanto outras podem ter alterações no volume das precipitações.

A tendência é de que o Centro-Oeste e o Sudeste tenham aumento nas pancadas de chuva, com risco de temporais em alguns pontos. No Sul, a instabilidade pode trazer acumulados elevados. O Nordeste deve seguir mais seco, mas com chances de mudanças pontuais, enquanto o Norte deve ter chuva mais frequente.

Com essa oscilação, a reta final do mês de setembro pode ser marcado por contrastes, alternando períodos de calor intenso com temporais e mudanças bruscas no clima.