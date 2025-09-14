Reprodução/FBI Tyler Robinson, jovem preso por matar Charlie Kirk





O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou neste domingo (14) que Tyler Robinson, suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk, se recusa a colaborar com as autoridades desde que foi preso. Em entrevista à ABC News, Cox disse que o jovem de 22 anos “não confessou e não coopera”, mas ressaltou que familiares e o parceiro de Robinson estão ajudando os investigadores.

O republicano também confirmou a existência de um bilhete deixado pelo suspeito antes do ataque, mas evitou dar detalhes, alegando que o conteúdo ainda está em análise e só será divulgado nos documentos formais de acusação.

De acordo com Cox, Robinson se radicalizou após abandonar a Utah State University, mergulhando em fóruns online e comunidades de jogos em ambientes virtuais marcados por discursos extremistas. Conversas no Discord, obtidas por investigadores, mostram que amigos inicialmente não acreditaram que ele fosse o autor do disparo, até que o próprio admitiu.

Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto com um tiro no pescoço em 10 de setembro, enquanto discursava em um evento na Universidade Utah Valley. O caso provocou forte repercussão nacional e levou políticos conservadores a intensificar discursos contra a violência política no país.



