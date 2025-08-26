Reprodução/via Mirror Estado do helicóptero depois da queda

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em estado grave após um helicóptero cair durante uma aula de voo na Ilha de Wight, no Reino Unido. O acidente ocorreu em um campo próximo à cidade de Ventnor, pouco antes das 9h30 (horário local) desta segunda-feira (25).

O helicóptero, um Robinson R44 II, decolou do Aeroporto de Sandown por volta das 9h, transportando quatro pessoas, incluindo o piloto, para o que acredita-se ser uma primeira aula de voo, segundo informou o jornal britânico Mirror.

Repercussões

O rastreamento do voo mostra que o helicóptero decolou do aeroporto pela manhã e atingiu cerca de 240 metros de altitude antes de apresentar um problema. A partir desse ponto, passaram-se aproximadamente 27 segundos até a aeronave atingir o solo.

A polícia de Hampshire confirmou as três mortes e informou que continua em contato com as famílias das vítimas, sem fornecer mais detalhes sobre a identidade das pessoas envolvidas. Os agentes informaram que não vão comentar as circunstâncias do acidente, mas segue colaborando com a Air Accident Investigation Branch (AAIB), responsável pela investigação.

O deputado Joe Robertson, representante da Ilha de Wight East, classificou o acidente como “uma tragédia” e disse que toda a comunidade está em choque. “Meu coração vai para os familiares daqueles que perderam a vida. É trágico – um feriado prolongado, em um dia bonito, terminou em tragédia” , declarou.

O Conselho Municipal de Shanklin também se disse “chocado” com o incidente envolvendo a aeronave. Equipes de emergência estiveram no local e cordões de segurança foram estabelecidos em torno da área da queda.

A investigação sobre o acidente está em andamento, e a empresa responsável informou que está cooperando integralmente com as autoridades e divulgará mais informações assim que for possível, explicou a BBC.





Vítimas

Segundo o Mirror, duas das três vítimas fatais foram identificadas. Trata-se do casal polonês Justyna Czoska e Wojtek Kowalkowski. A família publicou nas redes sociais que a perda deixou a todos com o "coração partido".

Uma espécie de vaquinha online foi criada para que os familiares possam repatriar os corpos e pagar os arranjos necessários.