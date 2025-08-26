TV Cultura/reprodução Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em entrevista ao Roda Viva

Em entrevista ao Roda Viva nesta segunda-feira (25), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema , afirmou que “ faz pouco sentido para o Brasil ficar nos Brics ” e reforçou que pretende manter todos os clientes comerciais do país, citando China, Índia e Rússia.

Incentivo ao Brasil sair do BRICS? No centro do #RodaViva, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, expõe os motivos que o levam a apoiar a saída do país do grupo formado por outras nações. #TVCultura #Alianças #Política pic.twitter.com/XjyqUc6O5e— Roda Viva (@rodaviva) August 26, 2025









Zema questionou a estratégia de participação do país no bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e, recentemente, Irã.

Segundo Zema, o governo brasileiro atual alterou um histórico de isenção nas relações internacionais ao se aproximar de países que considera “ notoriamente ditatoriais ”.

“ A maioria desses países que estão nos BRICS estão longe de ser uma democracia. Alguém que tá aqui prendendo gente por atos antidemocráticos, andando lá fora ao lado de ditador? Uai! Eu não tenho cara de bobo, não. Será que o brasileiro tem também? ”, comentou o governador de Minas Gerais.

O governador também afirmou que a maioria dos brasileiros que desejam deixar o país sonham em ir para América do Norte ou Europa, regiões com maior afinidade cultural e de costumes, e não para países do BRICS.





Campanha presidencial

Sobre a eleição de 2026, Zema destacou: “ Está definido que a campanha vai até o fim. Eu sempre fui a pessoa que montou o time, que coordenou .”

Zema também confirmou que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto seguirá até o fim, mesmo com a eventual entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na disputa.

O governador de Minas Gerais ainda descartou a possibilidade de concorrer como vice em outra chapa