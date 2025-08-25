Valter Campanato/Agência Brasil Deve chover forte entre terça e quarta na região metropolitana de SP





Parte do estado de São Paulo será atingido pela atuação de um sistema meteorológico que provocará mudanças significativas no tempo entre esta terça (26) e quarta-feira (27).

O alerta emitido nesta segunda-feira (25) pela Defesa Civil estadual aponta previsão de pancadas de chuva forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e até granizo, em diferentes áreas, especialmente na Região Metropolitana da Capital, Baixada Santista, Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.



De acordo com a Defesa Civil, os modelos meteorológicos indicam acumulados de chuva moderada, porém, podem ser suficientes para provocar transtornos pontuais.

Na Região Metropolitana, a previsão aponta mínimas de 15°C e máximas de 23°C, com pancadas de chuva.

A Baixada Santista deve registrar temperaturas entre 19°C e 21°C, também com chuva moderada.



Já a Serra da Mantiqueira terá mínimas de 12°C e máximas de 22°C, com instabilidade ao longo do período.



O Vale do Paraíba e o Litoral Norte apresentam variação entre 18°C e 20°C, com possibilidade de pancadas de chuva.



Nas regiões de Campinas e Sorocaba, os termômetros oscilam entre 19°C e 30°C, também sob influência do sistema.



Em contrapartida, áreas como Vale do Ribeira e Itapeva devem ter tempo firme, com temperaturas de 17°C a 20°C.



Tempo e seco no interior

No interior do estado, o tempo segue seco.

A previsão é de tempo estável, quente e sem registro de chuva, em Presidente Prudente e Marília (19°C a 31°C), Bauru e Araraquara (20°C a 30°C), Araçatuba e São José do Rio Preto (20°C a 31°C), além de Franca, Barretos e Ribeirão Preto (20°C a 32°C).

A Defesa Civil volta a chamar a atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar.



Nos últimos dias, regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília registraram valores críticos de até 12%, considerados nível de emergência.

Com a chegada do sistema meteorológico, nesta terça, parte do Estado terá melhora, mas algumas regiões permanecem em atenção.

Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara seguem em observação, com índices próximos de 30%.

Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto permanecem em atenção, com umidade variando entre 20% e 29%.



Já Franca, Barretos e Ribeirão Preto seguem em alerta, com índices que podem variar de 12% a 19%.







A Defesa Civil reforça orientações importantes à população: evitar áreas alagadas e não enfrentar enxurradas durante os temporais, recolher objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento e jamais se abrigar debaixo de árvores em caso de raios.

"Em regiões sob baixa umidade, é essencial manter-se hidratado, umidificar os ambientes e evitar atividades físicas sob sol forte" , adverte, em nota.



O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) permanece em monitoramento e recomenda que todos acompanhem as atualizações por meio dos canais oficiais.