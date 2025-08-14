Reprodução De acordo com a London Fire Brigade, a liberação de gás foi causada pela mistura acidental

Na manhã desta quinta-feira (14), um vazamento de gás cloro no Guy’s Hospital, em Southwark, Londres, motivou a evacuação de aproximadamente 150 pessoas. O incidente ocorreu pouco antes das 9h, no porão do hospital, em uma área destinada a equipamentos, e não a pacientes.

De acordo com a London Fire Brigade, a liberação de gás foi causada pela mistura acidental de produtos químicos em uma sala de caldeiras.

Pequenas concentrações de cloro podem irritar os olhos e vias respiratórias, enquanto níveis elevados têm potencial de provocar pneumonite tóxica, edema pulmonar ou risco de morte.

Equipes de emergência foram mobilizadas imediatamente. Dentre elas, duas viaturas de bombeiros, duas unidades de resgate, uma unidade de comando e oficiais especializados em materiais perigosos realizaram varredura para monitorar os níveis de gás e ventilaram o local.





O London Ambulance Service atendeu nove pessoas, quatro das quais foram levadas ao hospital para tratamento devido à inalação do gás.

Um funcionário foi diretamente ferido pela reação química, enquanto outros presentes que tentaram auxiliar receberam atendimento. Testemunhas relataram que a evacuação ocorreu de forma ordenada.

Ronald Gilchrist, visitante do hospital, afirmou que os alarmes soaram enquanto ele acompanhava a namorada. Philippa Garrott observou viaturas de emergência, cordões de isolamento e um indivíduo coberto com toalhas e cobertores molhados, possivelmente para neutralizar os efeitos do gás.

Prédio foi reaberto

O Guy’s Hospital, com 400 leitos, é especializado em câncer, cuidados renais, urologia, odontologia, otorrinolaringologia e ortopedia. Segundo a administração do hospital, o incidente afetou apenas uma área não destinada a pacientes.

Após a ventilação e a confirmação de que não havia riscos adicionais, o prédio foi reaberto e as atividades retomadas. Pacientes devem comparecer normalmente aos agendamentos, exceto aqueles que forem contatados diretamente.

O local do incidente fica próximo à saída da estação London Bridge, na vizinhança do The Shard. Equipes de bombeiros e funcionários do hospital permaneceram no entorno enquanto o problema era resolvido.

A London Fire Brigade confirmou que não foram detectados níveis perigosos de gás após a intervenção, garantindo o retorno seguro das operações do hospital.