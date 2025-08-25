ABC Helicóptero de combate a incêndio cai em lago na França

Um helicóptero utilizado no combate a incêndios florestais caiu em um lago na França após perder o controle durante um voo. Imagens gravadas por uma testemunha mostram o momento em que a aeronave começa a girar no ar antes de atingir a água. As informações são da ABC.





De acordo com autoridades locais, dois tripulantes que estavam a bordo foram resgatados com vida e encaminhados a um hospital próximo, assim como a pessoa que registrou o acidente.





Todos já receberam alta médica e passam bem.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.