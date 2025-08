A aeronave caseira se desfez após a queda A aeronave caseira se desfez após a queda

Um idoso de 88 anos morreu nesta quinta-feira (31) durante uma tentativa de decolagem de um helicóptero construído por ele mesmo, no distrito de Omutninsky , no oeste da Rússia. O acidente foi divulgado pelo Gabinete do Promotor de Transportes da Região do Volga em um comunicado à imprensa, na sexta (1º).

O voo fatal ocorreu durante uma exibição do equipamento. Segundo as autoridades, as pás do rotor principal se desprenderam no momento em que o motor era acionado e ganhava potência, atingindo o piloto amador.

Vladimir Trapeznikov foi levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. O helicóptero "se autodestruiu durante a decolagem", afirma a agência estatal russa RIA Novosti .

Piloto amador

Ex-motorista de caminhão de uma empresa madeireira, Trapeznikov era conhecido localmente por criar aeronaves próprias. Em 1985, conseguiu voar com um avião caseiro, feito por ele, o que lhe rendeu participação em um curta-metragem e reportagens na TV. Ao longo da vida, construiu cinco aeronaves como hobby.

O veículo não estava registrado e as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas, acrescentou a agência russa.