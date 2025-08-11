Casa Branca/Reprodução O presidente Donald Trump publicou a medida nas redes sociais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que os moradores de rua se mudassem "imediatamente" de Washington DC para tornar a capital do país "mais bonita". A fala, que já havia sido feita no sábado (09), foi reiterada neste domingo (10) em publicação na Truth Social , rede criada por Trump.

"Os moradores de rua precisam se mudar, IMEDIATAMENTE. Nós lhes daremos lugares para ficar, mas LONGE da capital. Os criminosos, vocês não precisam se mudar. Vamos colocá-los na cadeia, onde vocês pertencem" , publicou o presidente.

Trump também afirmou que fará uma coletiva de imprensa nesta segunda (11) para "impedir crimes violentos em Washington, DC". "Tornarei nossa capital mais segura e bonita do que nunca" , continuou, na postagem dque incluía fotos de barracas e ruas da capital com lixo.

Promessa de agilidade

Ao expulsar as pessoas em situação de rua da capital e anunciar que vai combater os crimes, o presidente norte-americano prometeu que "tudo vai acontecer muito rápido". Donald Trump usou de exemplo a política adotada nas fronteiras do país que, segundo ele, passou de "milhões entrando para zero nos últimos meses".

A promessa de Trump de prender criminosos em Washington ocorre após a prefeita da cidade, Muriel Bowser, ter observado que não há aumento recente na criminalidade. Trump não detalhou qual autoridade legal usaria para despejar pessoas da capital. Segundo a legislação dos EUA, o presidente controla apenas terras e prédios federais no Distrito de Columbia.

A Community Partnership , uma organização que atua para reduzir a falta de moradia em Washington DC, contabiliza que há cerca de 3.700 pessoas sem casa na capital, a maioria em abrigos ou moradias temporárias, segundo o jornal The Independent . Vivendo nas ruas, são aproximadamente 800 pessoas.

Divergência de opinião

A prefeita democrata de Washington D.C., Muriel Bowser, afirmou no domingo que a capital "não estava enfrentando um pico de criminalidade".





"É verdade que tivemos um pico terrível na criminalidade em 2023, mas não estamos em 2023" , disse Bowser em um programa da MSNBC . "Passamos os últimos dois anos reduzindo a criminalidade violenta nesta cidade, estamos no menor nível em 30 anos."

Segundo o The Independent , o departamento de polícia da cidade relata que a criminalidade violenta nos primeiros sete meses de 2025 caiu 26% em D.C. em comparação com o ano passado, enquanto a criminalidade geral caiu cerca de 7%.