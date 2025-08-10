FreePik Meteoro que caiu em casa é mais antigo que o planeta Terra

Um meteoro que atingiu o telhado de uma casa nos Estados Unidos é mais antigo que o próprio planeta Terra. A conclusão foi feita por cientistas da Universidade da Geórgia, que analisaram fragmentos da rocha espacial que caiu na cidade de McDonough, no estado da Geórgia, no dia 26 de junho.

De acordo com a Nasa, o objeto atravessou o céu em plena luz do dia antes de explodir sobre o estado, sendo visto por moradores de diversas regiões e acompanhado por um estrondo. Mesmo perdendo velocidade e tamanho ao entrar na atmosfera, o meteoro ainda viajava a pelo menos 1 km por segundo quando perfurou o telhado da residência, em Henry County.

Pesquisadores apontam que a rocha, classificada como condrito, o tipo mais comum de meteorito rochoso, se formou há cerca de 4,56 bilhões de anos, aproximadamente 20 milhões de anos antes da formação da Terra. Vários fragmentos que atingiram a casa foram entregues para análise científica.

Um morador contou às autoridades que ainda encontra partículas de poeira espacial espalhadas pelo imóvel. Batizado de "meteoro de McDonough", este é o 27º meteorito recuperado no estado da Geórgia. Para o geólogo Scott Harris, responsável pelo estudo, a frequência de quedas registradas tem aumentado graças à tecnologia e à atenção do público.

Harris pretende publicar em breve detalhes sobre a composição e velocidade do objeto, o que pode ajudar a avaliar riscos de futuros impactos. Segundo ele, entender esse tipo de ocorrência é fundamental para prevenir possíveis colisões de grandes proporções.