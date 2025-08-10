TikTok/ @oo..69hh Avião a caminho de Ibiza voa tão alto que assusta passageiros

Um voo comercia l com destino a Ibiza, na Espanha, virou assunto nas redes sociais após imagens mostrarem a aeronave voando muito acima das nuvens, dando a impressão de estar próxima ao espaço. O episódio, registrado por passageiros, gerou apreensão a bordo e foi compartilhado por milhares de usuários.





No vídeo, é possível ver um céu de tonalidade mais escura do que o habitual e uma camada fina de nuvens muito abaixo do avião, cenário que fez alguns internautas compararem a altitude com a de voos suborbitais. Segundo relatos, alguns passageiros chegaram a demonstrar nervosismo, temendo que a aeronave estivesse em situação anormal.





Apesar da impressão visual, especialistas explicam que aviões comerciais podem alcançar altitudes de cruzeiro entre 10 mil e 12 mil metros, e que mudanças nas condições atmosféricas e de iluminação podem causar a sensação de proximidade com o espaço.

A companhia aérea responsável pelo voo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.