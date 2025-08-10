Trump esconde retrato de Obama em área restrita da Casa Branca
Antes um destaque dramático na entrada da Casa Branca, o retrato oficial do ex-presidente Barack Obama  foi movido para uma posição consideravelmente menos proeminente, evidenciando as tensões que duram anos entre o 44º e o 47º presidentes dos Estados Unido s. As informações são da CNN.

Retratos de outros antecessores recentes com quem o presidente Donald Trump mantém relações conturbadas, o ex-presidente George W. Bush e seu pai, George H. W. Bush, também foram realocados.

Trump ordenou que a equipe movesse o retrato de Obama para o topo da Grande Escadaria, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à CNN, o que o coloca fora do alcance visual de milhares de visitantes que percorrem a Casa Branca todos os dias. Uma das fontes acrescentou que os retratos de ambos os Bush também estão agora na área da escadaria.

Diversas fontes afirmaram que o presidente se envolve diretamente em praticamente todas as decisões que afetam a estética da Casa Branca, grandes ou pequenas.

A CNN obteve uma foto do retrato de Obama pendurado no topo do lance de escadas, num canto, na entrada para a residência privada. Essa área é fortemente restrita aos membros da primeira família, agentes do Serviço Secreto e um número limitado de funcionários da Casa Branca e da residência oficial. Está totalmente fora de vista de qualquer visitante que queira ver a pintura fotorrealista de Robert McCurdy do ex-presidente, confirmou uma fonte.

Não é a primeira vez que a pintura de Obama é reposicionada. Em abril, o retrato foi movido para o outro lado do Grand Foyer da Casa Branca e substituído por uma pintura icônica de Trump sobrevivendo a uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia.

O protocolo e a tradição da Casa Branca determinam que os retratos dos presidentes americanos mais recentes recebam o local mais proeminente, na entrada da mansão executiva, visível a convidados em eventos oficiais e visitantes em passeios guiados.

O retrato do ex-presidente Joe Biden ainda não foi concluído.

A movimentação dos retratos marca a mais recente provocação de Trump contra um rival político.

Isso ocorre enquanto as tensões entre Trump e Obama aumentaram nos últimos meses. Trump acusou recentemente Obama e membros de sua administração de cometerem traição durante as eleições de 2016, o que levou a uma rara declaração de seu antecessor, cujo gabinete classificou as acusações como “ultrajantes”, “bizarras” e “uma tentativa fraca de distração”.

A procuradora-geral de Trump, Pamela Bondi, ordenou posteriormente que promotores iniciassem uma investigação de grande júri sobre alegações de que altos funcionários da administração Obama fabricaram informações de inteligência sobre a interferência russa nas eleições de 2016.

Também existem tensões antigas entre Trump e a família Bush. O patriarca, falecido em 2018, chamou Trump de “fanfarrão” em uma biografia e votou em Hillary Clinton nas eleições de 2016. George W. Bush (que Trump atacou como um presidente “fracassado e pouco inspirador”) e a ex-primeira-dama Laura Bush compareceram à posse de Trump em 2025, mas não participaram do almoço pós-cerimônia.

A CNN procurou a Casa Branca e a Associação Histórica da Casa Branca para comentar. Um porta-voz do gabinete de Obama recusou-se a comentar.

Durante o primeiro mandato de Trump, ele substituiu os retratos de Bill Clinton e George W. Bush no Grand Foyer, optando por destacar William McKinley e Theodore Roosevelt.

Financiada de forma privada pela organização sem fins lucrativos

Associação Histórica da Casa Branca, a tradição formal do retrato presidencial começou no início da década de 1960 com a primeira-dama Jacqueline Kennedy, segundo a ex-curadora da Casa Branca Betty Monkman. Antes disso, havia uma política relativamente “desordenada”, afirmou Monkman em um podcast de 2017 para a associação, com retratos financiados pelo Congresso, encomendados por amigos ou pelo próprio presidente.


Na era moderna dos retratos presidenciais, presidentes e primeiras-damas convidam seus antecessores, ex-funcionários, amigos e familiares para cerimônias de inauguração.

“É um gesto de generosidade do presidente e da primeira-dama atuais convidar todas essas pessoas de uma administração anterior”, disse Monkman, relembrando uma cerimônia durante o governo Johnson para a inauguração do retrato de Eleanor Roosevelt.

