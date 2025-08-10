FreePik Chuva ganha força no Nordeste nesta semana

A previsão para esta segunda-feira (11) é de chuva em áreas isoladas do Norte e Nordeste, enquanto o Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem ter tempo firme, de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).



No Sudeste, o INMET aponta para um dia com sol entre nuvens e sem chuvas relevantes. As temperaturas ficam amenas, com destaque para o estado de São Paulo, onde o tempo permanece seco. Belo Horizonte e Rio de Janeiro também devem registrar poucas nuvens e clima estável.



A região Sul segue com céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva. Cidades como Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis terão um dia tranquilo, com baixa umidade e temperaturas mais amenas.



No Nordeste, o sol predomina, mas há possibilidade de pancadas isoladas de chuva durante a tarde em pontos do litoral, especialmente em Pernambuco e Ceará. Salvador e outras cidades da Bahia permanecem com tempo firme.



Já no Norte, o tempo segue úmido, favorecendo a ocorrência de chuvas isoladas durante o dia, principalmente na região de Manaus e Belém.