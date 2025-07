Reprodução/X Atirador foi visto entrando no prédio com fuzil na mão





Um atirador armado com um fuzil matou quatro pessoas nesta segunda-feira (28) dentro de um arranha-céu em Manhattan, Nova York (EUA), e depois tirou a própria vida. As informações foram obtidas pela agência internacional Reuters com autoridades locais.

Uma das quatro vítimas era um policial de 36 anos do Departamento de Polícia de Nova York, imigrante de Bangladesh . Segundo o prefeito Eric Adams, ele atuava na corporação há cerca de três anos e meio e foi descrito como um "verdadeiro herói".

Câmeras registraram o atirador

O homem foi visto por câmeras de segurança entrando no prédio comercial da Park Avenue , que abriga a sede da NFL (a liga nacional de futebol americano) e escritórios de várias grandes empresas financeiras.

Segundo a Reuters , ele foi identificado pela polícia como um jovem de 27 anos de Las Vegas com "histórico de doença mental", e que havia dirigido pelo país até Nova York nos últimos dias.

As autoridades ofereceram poucos detalhes sobre as outras três vítimas mortas pelo suspeito, apenas que foram dois homens e uma mulher. Um terceiro homem ficou gravemente ferido pelos tiros e estava "lutando pela vida" em um hospital próximo, de acordo com o prefeito.

O atirador teria agido sozinho, e os investigadores ainda buscam identificar um possível motivo para o tiroteio, afirmou uma porta-voz da polícia a repórteres durante uma coletiva de imprensa na noite de segunda.





Tiroteio

O tiroteio aconteceu durante a noite em um horário de grande movimento, com relatos de que teria começado no saguão do prédio e seguido até os escritórios superiores de uma empresa de administração. O ataque só parou quando o atirador se matou com um tiro no peito, informou a polícia.

A vítima policial, Didarul Islam, pai de dois filhos e com a esposa grávida do terceiro, atuava em um programa do Departamento de Polícia de Nova York que permite a policiais fardados trabalharem como seguranças em estabelecimentos comerciais. Não está claro qual papel ele desempenhou na contenção do ataque.