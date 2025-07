Reprodução Mulher é agredida pelo namorado dentro do elevador em Natal (RN)

Um caso de violência doméstica é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Uma mulher de 35 anos foi agredida, no último sábado (26), pelo namorado dentro do elevador de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, na Zona Sul de Natal.





As agressões foram registradas pelas câmeras de segurança do elevador. Nas imagens, é possível ver o casal entrando no local e logo em seguida uma discussão entra em curso. Após o fechamento da porta, o homem desferiu diversos socos contra a mulher. Segundo informações preliminares, a sequência de agressões ultrapassou 60 golpes.

De acordo com a polícia, o agressor foi contido e preso em flagrante.

A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher das Zonas Leste, Oeste e Sul (DEAM/ZLOS) está conduzindo as investigações. Em nota ao Portal iG, a Polícia Civil informou que está colhendo depoimentos e reunindo elementos técnicos para apurar o caso de forma precisa. A corporação também destacou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.





A Secretária de Saúde do Rio Grande do Norte informou ao iG que a vítima foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde passou por avaliação médica e já não se encontra mais na unidade hospitalar.

Violência contra mulher

O episódio ocorrido em Natal demonstra a persistência da violência doméstica no Brasil, que atinge mulheres de diferentes faixas etárias, regiões e classes sociais.

O Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça, revelou um recorde de casos de violência contra a mulher no Brasil em 2024. O país registrou 1.459 feminicídios, a maior taxa da série histórica, com média de quatro mulheres mortas por dia.

A taxa nacional foi de 1,34 por 100 mil mulheres, sendo o Centro-Oeste a região com os piores índices. Estados como Piauí e Maranhão apresentaram os maiores aumentos percentuais. Já os registros de estupro chegaram a 83.114, com 86% das vítimas sendo mulheres. A região Norte liderou o crescimento proporcional dos casos, e a Paraíba teve um aumento de 100% em comparação a 2023.