Reprodução/Chris Rank Avião da Delta Air Lines

O piloto Rustom Bhagwagar, 34 anos, da Delta Air Lines, foi preso no sábado (26), ao pousar no Aeroporto Internacional de São Francisco ( SFO) e responde a cinco acusações de relação sexual oral com uma criança menor de 10 anos, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Contra Costa. As informações são do USA Today.

Segundo as autoridades, a detenção de Rustom decorre de uma investigação iniciada em abril, após uma denúncia de “crimes sexuais contra uma criança”.

Registros do condado indicam que Bhagwagar permanece detido sob fiança de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 28 milhões de reais na cotação atual). Até a tarde desta segunda-feira (28), não havia confirmação pública sobre a sua representação legal, e nem a data inicial do julgamento.







Vídeos divulgados nas redes sociais e pelo site View from the Wing mostram agentes entrando na cabine de passageiros do voo 2809 logo após o pouso no Aeroporto de San Francisco, por volta das 21h35. Segundo o San Francisco Chronicle, a chegada da aeronave foi afetada por atrasos causados por forte neblina na região.

A Homeland Security Investigations ( HSI) confirmou que prestou apoio na operação, mas esclareceu que a responsabilidade pela prisão foi do Gabinete do Xerife do Condado de Contra Costa.

Em nota, a Delta Air Lines afirmou estar “consternada com os relatos das acusações” e disse ter suspendido o piloto, cooperando integralmente com as autoridades durante a apuração.