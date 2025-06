Reprodução/redes sociais Ataque em escola deixou 10 mortos

O autor do ataque a uma escola em Graz, na Áustria, deixou uma carta de despedida e um vídeo enviado à mãe antes de matar 10 pessoas na manhã de terça-feira (10).

O jovem, identificado como Artur A., 21 anos, era ex-aluno da instituição e cometeu suicídio após o atentado. Carta e vídeo não explicam motivo

De acordo com a polícia, a carta manuscrita foi encontrada em sua residência e continha mensagens emocionais dirigidas aos pais. O texto, no entanto, não revelava as razões do ataque.

Minutos antes da tragédia, Artur gravou um vídeo no celular e o enviou à mãe, anunciando sua intenção de cometer o crime. Ela assistiu à gravação cerca de 24 minutos antes do primeiro disparo, mas não conseguiu agir a tempo de alertar as autoridades.

Ataque deixou 10 mortos e 12 feridos

O ataque aconteceu por volta das 9h55 da manhã, no colégio público BORG Dreierschützengasse, onde Artur estudou até 2021. Ele entrou armado com uma pistola semiautomática Glock e uma espingarda, ambas legalmente registradas.

As vítimas fatais são nove estudantes, entre 14 e 17 anos, e um professor. Outras 12 pessoas ficaram feridas, sendo 11 em estado grave. A polícia chegou ao local em poucos minutos, mas já encontrou o atirador morto no banheiro da escola.

Investigação aponta premeditação

As autoridades descobriram no quarto do agressor uma bomba caseira não funcional, além de anotações com planos detalhados do ataque. A presença desses materiais indica que o crime foi premeditado.

Investiga-se se o jovem sofria bullying durante o período escolar, hipótese levantada por fontes próximas, mas ainda não confirmada oficialmente.

Luto nacional e reforço da segurança

O governo austríaco decretou três dias de luto nacional. Escolas em Graz suspenderam as atividades, e mais de 300 alunos estão recebendo apoio psicológico.

A tragédia reacendeu o debate sobre o controle de armas no país, que possui uma das legislações mais permissivas da Europa.