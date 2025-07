Reprodução/FreedomNewsTV Adolescente morre ao “surfar” em trem do metrô de Nova York

Um garoto de 15 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (4) ao tentar subir na parte superior de um trem do metrô na estação Queensboro Plaza, no Queens, em Nova York. A prática, conhecida como subway surfing (surfe no metrô, em português), é ilegal e tem feito vítimas entre os jovens da cidade.

De acordo com a polícia, o jovem caiu nos trilhos por volta das 2h45 enquanto estava em cima de um trem da linha 7, que ia para o sul. Equipes de emergência foram chamadas ao local e levaram o adolescente, gravemente ferido, para o Hospital Bellevue, onde ele foi declarado morto. O nome da vítima não foi divulgado.

A polícia local investiga as circunstâncias do acidente.

O caso ocorre semanas depois de outro adolescente, de 14 anos, cair de um trem da linha 5 enquanto fazia subway surfing no Bronx. Ele foi levado em estado crítico para o hospital e sobreviveu.

Outras vítimas

Segundo a polícia de Nova York, seis adolescentes morreram praticando subway surfing no ano passado. A mais jovem tinha apenas 11 anos. Em 2025, três mortes foram registradas, além de 79 prisões ligadas à prática.





Para conter o aumento desses casos, a MTA (autoridade responsável pelo transporte público) e a polícia têm feito campanhas de conscientização e fiscalização. Em junho, a MTA relançou a campanha "Ride Inside and Stay Alive" ("Ande por dentro e permaneça vivo", em português). A polícia também começou a usar drones para monitorar áreas de trilhos ao ar livre.