Reproduão Possível puma provoca alerta e pânico em Rochester, Nova York

Um possível avistamento de puma causou preocupação e levou as autoridades a emitirem uma ordem de permanência em casa nesta semana em Rochester, cidade do interior de Nova York. A informação é do NY Post.

O morador Curtis Jones relatou ter visto o animal na rua na quarta-feira (10). “E ele fez ‘rawr’. Eu só continuei andando”, contou Jones à afiliada da ABC. “Eu vi ele me ver, e pensei: ‘Preciso ir embora’. Nunca vi nada assim, só em filmes.”

A Polícia de Rochester recebeu ligações de moradores assustados e analisou um vídeo que circulava nas redes sociais. Embora a ordem de permanência tenha sido suspensa por falta de confirmação oficial, as autoridades seguem investigando.

O Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York informou que, com base em imagens de câmeras de campainha e medições feitas no local, o animal pode realmente ser um puma. A última aparição confirmada de um puma no estado havia ocorrido em 2011.

O zoológico local, Seneca Park Zoo, garantiu que nenhum animal escapou de suas instalações. A polícia do condado de Monroe também utilizou drones para sobrevoar a região, mas sem encontrar o felino.

Em nota, o departamento reforçou que, caso alguém se depare com um animal selvagem de grande porte, deve manter distância, recuar lentamente, fotografar apenas de um local seguro e acionar imediatamente as autoridades.