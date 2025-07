Arquivo pessoal via NY Post Três das seis vítimas do acidente são da mesma família: o magnata James Weller (centro), seu filho Jhon (esq.) e a esposa Veronica (centro). O filho Jimmy (dir.) não estava no avião





A queda de um avião de pequeno porte no estado de Ohio, nos Estados Unidos, matou seis pessoas na manhã do último domingo (29), entre elas o empresário James Weller, de 67 anos, dono da Liberty Steel Industries Inc. , empresa especializada em processamento de aço.

Segundo o New York Post , também estavam a bordo a esposa de Weller, Veronica, de 68 anos, o filho do casal, John, de 36, e a nora, Maria, de 34. A família viajava rumo a Bozeman , no estado de Montana, quando o avião caiu poucos minutos após a decolagem.

Família conhecida pelo aço e por corridas

Fundada em 1965 pelo pai de James Weller, a Liberty Steel cresceu de um centro de serviços de aço para se tornar uma das principais fornecedoras da região.

A empresa processa aço revestido, laminado a frio e a quente, e oferece uma variedade de serviços de estampagem e corte de última geração.

A família também era conhecida na comunidade de corridas de carros de Sharon Speedway , uma pista oval de terra em Hartford, estado de Connecticut.

Em comunicado nas redes sociais, o autódromo lamentou a perda e destacou o legado de James Weller, bicampeão de uma categoria nas corridas locais. Seu pai, Jim Weller Sr., foi um dos proprietários do local entre 2002 e 2024.

Tragédia é a pior já registrada na região

O acidente envolveu um avião bimotor Cessna, que decolou do Aeroporto Regional de Youngstown pouco antes das 7h da manhã. A queda aconteceu cerca de sete minutos depois, a aproximadamente três quilômetros da área de decolagem.

A aeronave de pequeno porte atingiu o quintal de uma residência em uma área de difícil acesso. O piloto, Joseph Maxin, de 63 anos, e o copiloto Timothy Blake, de 55, também morreram na queda.





O chefe do Corpo de Bombeiros de Howland Township , Raymond Pace, classificou o acidente como o mais fatal da história da região. Equipes de resgate tiveram dificuldades para acessar o local por causa da vegetação densa, mas conseguiram recuperar todos os corpos.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da queda, mas um relatório preliminar deve ser divulgado até o fim de julho, segundo o jornal americano.