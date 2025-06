Tennessee Highway Patrol O avião caiu por volta das 12h15 (horário local), colidindo com árvores e atingindo o solo na Old Shelbyville Road





Um avião bimotor de hélice caiu neste domingo (8) pouco após decolar do Aeroporto Regional de Tullahoma, no Condado de Coffee, estado do Tennessee, Estados Unidos.

A aeronave, aparentemente utilizada para atividades de paraquedismo, transportava entre 16 e 20 pessoas no momento do acidente.

O avião caiu por volta das 12h15 (horário local), colidindo com árvores e atingindo o solo na Old Shelbyville Road, atrás do Museu Beechcraft.

De acordo com informações da Patrulha Rodoviária do Tennessee e do porta-voz da cidade, Lyle Russell, não há registro de mortes.

Algumas pessoas sofreram ferimentos leves e foram transportadas por helicóptero a hospitais da região. Outras vítimas estão sendo avaliadas no local.





Investigação

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos foi acionada e está a caminho do local para iniciar os procedimentos de investigação.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes também deve participar da apuração. Equipes de emergência foram mobilizadas e isolaram a área, que foi descrita como uma "cena movimentada".

O local do acidente permanece sob controle das autoridades, que aguardam o início da investigação formal.

Até o momento, não há detalhes sobre as condições climáticas nem sobre eventuais falhas mecânicas ou erros operacionais.