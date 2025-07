Reprodução/Estradas.com Rodovia Ayrton Senna

A Rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, foi bloqueada na altura do km 35, no sentido interior, após um atropelamento que resultou na morte de uma pessoa na manhã desta terça-feira (1º).

A Ecovias Leste Paulista, que notifica as condições da rodovia, informou agora às 7h12, que a pista já foi liberada.

Reprodução/TV Record Rodovia Ayrton Senna bloqueada

O acidente causou 7 km de congestionamento, segundo apuração da TV Record.





O iG entrou em contato com a Ecovias e com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) para confirmar as circunstâncias do acidente.

* Reportagem em atualização.