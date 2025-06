Reprodução/NBC News Queda de avião foi em área de "difícil acesso"





Seis pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na manhã de domingo (29) no nordeste do estado de Ohio, nos Estados Unidos. A aeronave, modelo Cessna 441, caiu cerca de sete minutos após decolar do Aeroporto Regional de Youngstown-Warren .

Segundo as autoridades locais, estavam a bordo dois tripulantes e quatro passageiros. O avião seguia para Bozeman, no estado de Montana, quando caiu em uma área de mata densa no município de Howland Township , a cerca de 3 km do aeroporto.

De acordo com a NBC News , a ocorrência foi registrada por volta das 7h da manhã, no horário local. A causa do acidente ainda via ser investigada.

"É com pesar que informamos que não houve sobreviventes", afirmou Anthony Trevena, diretor da Western Reserve Port Authority , em uma entrevista coletiva.

Local de difícil acesso

Os corpos foram resgatados pelos bombeiros e encaminhados ao Instituto Médico Legal da região. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

As investigações sobre as causas do acidente estão a cargo do Conselho Nacional de Segurança no Transporte e da Administração Federal de Aviação(FAA, da sigla em inglês), informou o jornal americano.

O chefe dos bombeiros de Howland Township , Ray Pace, disse que era difícil chegar ao local da queda, uma vez que a aeronave caiu em uma área "densamente arborizada". As autoridades só conseguiram apagar o incêndio no local do acidente por meio de ruas secundárias e pelo quintal de uma residência.





A tragédia é considerada a mais grave envolvendo aeronaves no condado, informou a NBC News . Segundo colegas da aviação local, ouvidos pelo jornal estadunidense, os pilotos eram profissionais experientes.

“Perdemos pessoas incríveis. A comunidade da aviação está de luto, e somos gratos por todo o apoio que temos recebido” , disse um colega.