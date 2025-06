Reprodução/redes sociais Identificado apenas como Sebastian, garoto foi vítima do "desafio do apagão"









Um menino de 12 anos morreu, em Castleford, na Inglaterra, após participar de desafio online , na última sexta-feira (27). Os pais do garoto o encontraram inconsciente, em casa, quando voltaram da Primeira Comunhão do filho mais novo.

De acordo com informações do jornal local Yorkshire Live, a polícia foi acionada pelos socorristas que atenderam o menino, identificado apenas Sebastian.

Ele foi encaminhado para um hospital, onde posteriormente foi confirmada a morte.

As causas estão sendo investigadas, no entanto, segundo a imprensa local, a suspeita é que ele tentou participar de um desafio online conhecido como "Blackout Challenge" ou “Desafio do Apagão”, no qual a pessoa tenta se sufocar com o auxílio de algum objeto.

Logo após a morte, a família se manifestou nas redes sociais sobre o caso e afirmou acreditar que ele morreu após tentar um desafio viral.

Na mesma rede social, a família, apoiada por amigos, abriu uma vaquinha online para ajudar a cobrir as despesas do funeral.

"Sebastian tinha apenas 12 anos. Um menino cheio de sonhos, paixão e um talento incrível. Aprendeu sozinho a tocar violão e teclado e adorava desenhar. Sempre sorridente, gentil e cheio de alegria — todos que o conheciam eram tocados por seu espírito gentil".

Amigos fazem um alerta sobre o que chamou de “um desafio perigoso na internet".

"Ele tinha pais amorosos que fizeram tudo o que podiam para lhe dar uma infância segura e feliz. Eles teriam lhe dado as estrelas. Infelizmente, um breve momento mudou tudo. Um desafio perigoso na internet tirou sua vida".

E continua a postagem: "Converse com seus filhos sobre o que eles fazem online. Pergunte o que eles assistem, com quem conversam, o que os inspira. Esteja presente. Não presuma: meu filho jamais faria isso. O mundo online pode ser tão perigoso quanto o mundo real — às vezes até mais."

Desafio do engasgo

O chamado “desafio do apagão”, também conhecido como “desafio do engasgo”, que induz as pessoas a se asfixiarem até perderem a consciência, circula há anos na internet. Se popularizou no TikTok, em 2021.





Em 2023, uma menina de 12 anos faleceu na Argentina por um autossufocamento supostamente relacionado ao desafio.

Recentemente, circularam nas redes sociais vídeos de crianças e adolescentes de uma escola em Minas Gerais induzindo o desmaio em colegas, fazendo uma manobra de sufocamento.

Questionada, a escola respondeu que já havia tomado as medidas disciplinares.

Em todo o mundo, o desafio já foi associado à morte de pelo menos 20 crianças e adolescentes.