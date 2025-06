Reprodução/Kusi News Destroços da aeronave foram encontrados no mar





Seis pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no oceano, próximo à cidade de San Diego, nos Estados Unidos, na tarde de domingo (9). A informação foi confirmada pela Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA nesta segunda-feira (10).

A aeronave, um modelo Cessna 414 com dois motores, caiu por volta das 12h30 (horário local), cerca de 5 quilômetros a oeste da cidade californiana, pouco tempo depois de decolar.

O piloto chegou a informar à torre de controle que enfrentava dificuldades para ganhar altitude. Segundo áudios divulgados pelo site Live ATC, o controlador de tráfego aéreo pediu que o piloto subisse para 4 mil pés, já que o avião estava apenas a mil pés do solo.

Diante da situação crítica, o controlador orientou que o piloto desviasse a rota e pousasse em uma base naval próxima. Pouco depois, o piloto emitiu repetidos sinais de “Mayday” (chamado de emergência) antes do contato ser perdido.

Destroços da aeronave foram encontrados no mar, a cerca de 60 metros de profundidade, próximo ao bairro de Point Loma. O avião tinha como destino a cidade de Phoenix, no estado do Arizona, de acordo com o site Flightaware, que rastreia voos.

Um surfista que estava no mar no momento do acidente contou à emissora NBC 7 que viu o avião mergulhar em queda, subir novamente entre as nuvens e depois despencar em direção ao oceano. “Na segunda vez que saiu das nuvens, ele foi direto para a água. Após o impacto, uns seis segundos depois, ficou tudo em silêncio. Sabia que havia caído de bico, em alta velocidade” , relatou Tyson Wislofsky.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Inicialmente, o avião estava registrado em nome da empresa Optimal Health Systems, especializada em suplementos nutricionais. No entanto, a companhia informou que havia vendido a aeronave para um grupo de pessoas em 2023.

“Nós conhecíamos pessoalmente alguns dos passageiros e expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os afetados por essa tragédia. Todos eram membros incríveis da nossa pequena comunidade” , declarou Doug Grant, fundador da empresa, em nota oficial.