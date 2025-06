Reprodução/Disney Disney Cruise Line





Uma criança de 4 anos foi resgatada após cair no mar durante uma viagem a bordo do navio Disney Dream, que voltava das Bahamas com destino a Fort Lauderdale, na Flórida, neste domingo (29). Segundo relatos de passageiros, o pai da menina pulou no mar logo após a queda da filha, que despencou do quarto andar da embarcação.

O incidente mobilizou imediatamente a equipe da Disney Cruise Line, que acionou o protocolo de emergência conhecido como “homem ao mar”. Botes de resgate foram lançados ao mar e tripulantes utilizaram coletes salva-vidas para realizar o salvamento dos dois.

Um passageiro que presenciou a cena relatou em uma publicação nas redes sociais o clima de tensão a bordo, seguido por orações e aplausos após a conclusão bem-sucedida da operação. “Estamos no Disney Dream e acabamos de ver algo inacreditável. Uma menina caiu no mar e seu pai pulou logo em seguida. O alarme soou e, em minutos, ambos foram resgatados. Foi emocionante” , escreveu.

Em nota ao jornal 'USA Today', um porta-voz da Disney elogiou a atuação rápida da tripulação e afirmou que o caso reforça a eficácia dos protocolos de segurança a bordo. As circunstâncias que levaram à queda ainda estão sendo investigadas.

O Disney Dream, que retornou ao Porto Everglades na manhã desta segunda-feira (1º), foi inaugurado em 2010, custou US$ 900 milhões (cerca de R$ 5 bilhões na cotação atual) e passou por sua última reforma em 2024. A embarcação tem 14 andares, 1.250 cabines e capacidade para milhares de passageiros.