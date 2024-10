CNN/ Reprodução Brennan destacou o risco de inundações graves no interior do estado, onde a água pode atingir até 4,5 metros de altura

O diretor do Centro Nacional de Furacões dos EUA ( NHC ), Michael Brennan , emitiu um alerta, nesta quarta-feira (9), sobre o impacto "catastrófico" que o furacão Milton pode causar na Flórida .

Em entrevista à CNN , Brennan destacou o risco de inundações graves no interior do estado, onde a água pode atingir até 4,5 metros de altura, criando uma situação de perigo extremo.

Segundo o diretor, a trajetória do furacão Milton é única, seguindo uma linha perpendicular à costa, o que favorece o aumento contínuo do nível do mar. "Cada furacão tem seus próprios desafios, mas esta é uma ameaça sem precedentes para a costa leste da Flórida", afirmou.

Em outra entrevista, desta vez à NPR, Brennan enfatizou que as inundações causarão danos estruturais em larga escala, especialmente devido às ondas destrutivas que o furacão trará.

“O dano aos prédios será estrutural, especialmente na ação de ondas destrutivas. Alguns prédios serão varridos completamente. Algumas localidades podem ficar inabitáveis por longos períodos de tempo”, afirmou Brennan.



Ventos de 200 km/h





O furacão Milton deve chegar antes do previsto na Flórida devido a uma mudança de rota para o sul.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o fenômeno pode chegar à costa às 23h, no horário local, desta quarta-feira (9) ou nas próximas 12 horas, próximo ou ao sul de Sarasota.

As autoridades estadunidenses têm alertado a população sobre o potencial de estrago do furacão Milton.

As autoridades alertam para chuvas torrenciais, rajadas de vento fortes e inundações na tempestade, que já foi considerada a mais forte do planeta em 2024.

Apesar de uma possível redução de força, Milton deverá continuar intenso, mantendo a categoria 3 ou superior, com ventos em torno de 200 km/h . À medida que se aproxima, seu campo de ventos se expandirá, empurrando água contra a costa.

