Reprodução Copilotos realizaram pouso de emergência





Um piloto da companhia aérea turca Turkish Airlines morreu em pleno voo depois de sofrer um desmaio, o que levou o avião a fazer um pouso de emergência em Nova York (EUA) nesta quarta-feira (9), informou a companhia aérea.

A aeronave, que partiu na noite de terça-feira de Seattle , na costa oeste dos Estados Unidos , tinha como destino a cidade turca de Istambul , disse no 'X' o porta-voz da Turkish Airlines, Yahya Üstün.





"O capitão do nosso Airbus 350 (...) TK204 desmaiou durante o voo. Após uma tentativa frustrada de primeiros socorros, nossa cabine [composta por outros dois pilotos] decidiu fazer um pouso de emergência, mas nosso capitão perdeu a vida antes do pouso", explicou o porta-voz.

O piloto de 59 anos foi submetido a exames médicos periódicos no início de março, informou a empresa turca.

