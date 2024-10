Reprodução/NOAA via AFP Furacão Milton já é considerado a pior tempestade dos últimos 100 anos

O furacão Milton deve chegar antes que o previsto na Flórida devido a uma mudança de rota para o sul .

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o fenômeno pode chegar à costa às 23h, no horário local, desta quarta-feira (9) ou nas próximas 12 horas, próximo ou ao sul de Sarasota.

Além disso, o ponto de chegada do furacão se deslocou em 16 km para o sul desde a manhã de hoje. Dessa forma, é esperado que ele percorra menos o Golfo do México antes de chegar à terra, o que ajuda a compreender a mudança na previsão.

Chegando mais cedo, o furacão Milton terá pouco mais que 12 horas em água para enfraquecer até chegar à terra. Sendo assim, espera-se que ele ainda esteja na categoria 3 ou 4 ao atingir a costa.

O mais devastador do século

As autoridades estadunidenses têm alertado a população sobre o potencial de estrago do furacão Milton.

O Centro Nacional de Furacões alerta para chuvas torrenciais, rajadas de vento fortes e inundações na tempestade, que já foi considerada a mais forte do planeta em 2024 e que pode ser a "mais devastadora do século".

As autoridades estão pedindo aos moradores que abandonem suas residências e se protejam. Ao menos 11 condados, com uma população total de mais de seis milhões de pessoas, emitiram ordens de retirada obrigatórias para áreas de risco.

A população da Flórida será atingida pelo furacão Milton enquanto ainda se recupera da passagem recente do furacão Helene, que atingiu categoria 4 e deixou 235 mortos.

