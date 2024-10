Montagem Equipes de Nunes e Boulos se preocupam com crescimento de Pablo Marçal





A campanha de reeleição do prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB) , entrou em uma fase de alta tensão nos últimos dias, com a aproximação do primeiro turno das eleições . O principal motivo de preocupação entre seus apoiadores tem sido o crescimento expressivo do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) , que começou a ganhar força nas pesquisas eleitorais, gerando apreensão tanto no grupo de Nunes quanto entre os aliados de Guilherme Boulos (PSOL) .

Embora Nunes ainda se mantenha à frente nas pesquisas, a curva de crescimento de Marçal foi detectada nos trackings diários contratados pelas campanhas. Esse movimento de alta, registrado tanto pela equipe de Nunes quanto pelos apoiadores de Boulos, pode ser decisivo nos próximos dias. A ascensão repentina de Marçal mudou o cenário, e agora a equipe de Boulos também já considera mais real a possibilidade de enfrentar o candidato do PRTB em um eventual segundo turno, algo que antes parecia improvável.

Diante dessa ameaça crescente, a campanha de Nunes está concentrada no debate da TV Globo , que será realizado na noite desta quinta-feira (3). O entorno do prefeito vê o evento como crucial para frear o avanço de Marçal.

Caso o ex-coach tenha um bom desempenho, a preocupação é que sua curva de crescimento possa acelerar ainda mais, o que complicaria a posição de Nunes na reta final da campanha.

A partir de sexta-feira (4), Nunes perderá o horário eleitoral gratuito na TV, onde detinha a maior parte do tempo de propaganda, o que agrava a situação e limita suas chances de responder diretamente a ataques.

O receio é que Marçal aproveite a ausência de Nunes da televisão para intensificar suas investidas nas redes sociais, onde tem um forte alcance. Os aliados do prefeito acreditam que Marçal tentará desestabilizar Nunes, promovendo um ataque pesado nos dias que antecedem o primeiro turno, dificultando a capacidade de resposta do atual prefeito e aumentando ainda mais sua projeção nas pesquisas.