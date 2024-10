Reprodução Míssil Fattah-2

O Irã possui o maior e mais diverso arsenal de mísseis de todo o Oriente Médio. A informação é do "Missile Threat", do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um site que reúne informações sobre os sistemas de defesa dos países ao redor do mundo.

Entre esses tipos variados de mísseis está o Fattah-2, um armamento hipersônico teleguiado anunciado no final do ano passado e que foi lançado no ataque contra Israel desta terça-feira (1º).

Segundo o relatório Balanço Militar 2024, feito pelo Instituto Internacional de Estudos de Segurança (IISS), a indústria de defesa do Irã é bem desenvolvida na área de mísseis.

Outro levantamento, desta vez de um órgão do governo dos EUA responsável por operações militares em outros países, aponta que o Irã tem cerca de 3 mil mísseis de diferentes tipos.

Veja mísseis que fazem parte do arsenal do Irã:

Fattah-1

Alcance: Aproximadamente 1.400 km

Poder destrutivo: Míssil hipersônico com alta capacidade de manobra e de alta velocidade —cinco vezes superior à do som—, tornando-o difícil de interceptar.

Ra’ad (também conhecido como Hatf-VIII Ra’ad)

Alcance: Aproximadamente 350 km.

Poder destrutivo: Míssil de cruzeiro lançado do ar projetado para transportar ogivas convencionais e nucleares.

Soumar

Alcance: Entre 2.000 e 3.000 km.

Poder destrutivo: Míssil de cruzeiro de longo alcance baseado no míssil russo Kh-551., capaz de transportar ogivas convencionais e possivelmente nucleares. Seu nome é uma homenagem à vila iraniana cujos habitantes foram mortos em um ataque com armas químicas pelo regime de Saddam Hussein.

Shahab-1

Alcance: Aproximadamente 300 km.

Poder destrutivo: Míssil balístico de curto alcance —variante iraniana do míssil russo Scud-B1— capaz de transportar ogivas convencionais e possivelmente químicas.

Shahab-2

Alcance: Aproximadamente 500 km.

Poder destrutivo: Míssil balístico de curto alcance, capaz de transportar uma única ogiva com um peso máximo de 770 kg. Pode ser equipado com ogivas convencionais ou químicas. É uma atualização do Shahab-1, com maior alcance e capacidade de carga.

Tondar-69



Alcance: Aproximadamente 150 km.

Poder destrutivo: Míssil balístico de curto alcance —versão do chinês CSS-8 (M-7)— capaz de transportar uma carga de 190 kg.

Fateh-110



Alcance: Entre 200 e 500 km.

Poder destrutivo: Míssil balístico de curto alcance, capaz de transportar uma ogiva química ou altamente explosiva de até 500 kg.

Fateh-313



Alcance: 500 km

Poder destrutivo: Míssil balístico de curto alcance de maior precisão.

Qiam-1

Alcance: Entre 700 e 800 km

Poder destrutivo: Variante do Shahab-2 com maior precisão. Pode carregar uma ogiva de 750 kg, altamente explosiva e, possivelmente, nuclear.

Zolfaghar

Alcance: 700 km

Poder destrutivo: Pode carregar uma ogiva de submunições, aumentando o potencial de destruição ao atingir múltiplos alvos.

Sejjil

Alcance: 2.000 km

Poder destrutivo: Míssil balístico de médio alcance que pode carregar uma ogiva de 700 kg.

Emad

Alcance: Entre 1.500 e 1.700 km

Poder destrutivo: Pode carregar uma ogiva de até 750 kg, nuclear ou convencional, tem precisão de até 500 metros do alvo.



Shahab-3

Alcance: Aproximadamente 1.300 km

Poder destrutivo: Baseado em tecnologia da Coreia do Norte, pode carregar uma ogiva de até 1.200 kg, que pode ser nuclear, química ou de submunições.

Khorramshahr

Alcance: Entre 2.000 km e 3.000 km

Poder destrutivo: Pode carregar uma ogiva de até 1.800 kg. Também é derivado de um míssil da Coreia do Norte.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .