A polícia israelense disse que homens armados abriram fogo na capital comercial de Israel , Tel Aviv , na fronteira com Jaffa, nesta terça-feira (1º), deixando vítimas. De acordo com o jornal The Times of Israel , oito pessoas foram mortas e sete ficaram feridas. O governo local confirmou que dois suspeitos foram mortos.

As notícias chegam em meio aos mísseis enviados pelo Irã, que também atingiram o território israelense , com explosões escutadas em Tel Aviv . Segundo o Irã , o ataque foi uma resposta à morte dos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe Hassan Nasrallah .

As autoridades médicas de Israel declararam estado de emergência. De acordo com o Serviço Nacional de Emergência Médica e Desastres de Israel, duas pessoas estão em estado grave e duas foram encontradas inconscientes. As outras três vítimas estão estáveis.

Ataque terrorista

Imagens de TV mostraram homens armados saindo de uma estação de trem leve e abrindo fogo. De acordo com a polícia de Israel, o tiroteio em Jaffa foi um ataque terrorista. As primeiras informações são de que homens armados dispararam contra cidadãos israelenses.

Os ataques aconteceram em dois locais: em Jaffa, perto da estação de trem na rua Gaza, e na avenida Jerusalém.





O serviço de ambulância MDA de Israel disse que recebeu um relato às 19h01, no horário local, (13h01, no horário de Brasília) de pessoas feridas por tiros.

Médicos e paramédicos forneceram tratamento médico no local a diversas pessoas feridas com vários graus de ferimentos, incluindo algumas que estavam inconscientes, segundo informações.

