AFP Colunas de fumaça no sul de Beirute após um bombardeio israelense, em 1º de outubro de 2024

"Os Estados Unidos têm indícios de que o Irã se prepara para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel", disse à AFP uma fonte do governo americano, que pediu anonimato, nesta terça-feira (1º).



"Apoiamos ativamente os preparativos defensivos de Israel", disse ele, acrescentando que "um ataque militar direto" teria "graves consequências" para Teerã.

Ofensiva terrestre

O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (1º), que lançou uma ofensiva terrestre no sul do Líbano contra o Hezbollah, depois de uma semana de intensos bombardeios contra o movimento islamista pró-iraniano que deixaram centenas de mortos.



O Hezbollah, no entanto, negou que soldados israelenses tenham entrado em território libanês e que houvesse "confrontos diretos" entre os seus combatentes e as forças israelenses.





"Todas as alegações sionistas de que as forças de ocupação entraram no Líbano são falsas", disse o chefe do departamento de informação do Hezbollah ao canal Al Jazeera.

Os capacetes azuis da ONU mobilizados no Líbano também afirmaram que "neste momento" não foi detectada nenhuma incursão terrestre israelense no sul do país.