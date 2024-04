Reprodução: Redes Sociais Terremoto no Taiwan

Um terremoto no Taiwan, de magnitude 7,7, deixou nove mortos e 934 feridos, segundo a Agência Meteorológica do Japão. O abalo sísmico ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), pelo horário local. Após o tremor, foram emitidos alertas de risco de tsunami no Japão e nas Filipinas.

O terremoto foi o mais forte registrado em 25 anos no Taiwan. Segundo as autoridades, pelo menos 28 edifícios desabaram, sendo a maioria na cidade de Hualien. Além disso, deslizamentos de terra também foram registrados. A capital Taipei ficou parcialmente sem energia.

Os desabamentos ocorreram nas cidades de Yilan (1), Keelung (2), Nova Taipei (8) e Hualien (17).

Ainda, 77 pessoas ficaram presas nos escombros de imóveis. Outras 50 pessoas, sendo a maior parte turistas dentro de quatro microônibus, estão desaparecidas.





De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, houve 76 tremores secundários em menos de cinco horas após o primeiro tremor, sendo 13 deles acima da magnitude 5,0.

No Taiwan, há 25 anos não havia um terremoto tão forte como o de hoje. Em 1999, o abalo sísmico provocou a morte de 2,4 mil pessoas e danificou 50 mil imóveis.

Os alertas de risco para tsunami no Japão e em Filipinas foram cancelados três horas depois. No entanto, as autoridades dos respectivos países pedem que a população permaneça afastada da costa. O terremoto pôde ser sentido também em cidades da China, como Xangai.

Veja o momento em que o terremoto atingiu o país.









Viram o vídeo impressionante da piscina durante terremoto em Taiwan? pic.twitter.com/XvJAk01WFC — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) April 3, 2024

