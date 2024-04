Reprodução Twitter Piscina de hotel em Taiwan

Um vídeo compartilhado nas redes sociais capturou o momento em que um homem é surpreendido por um terremoto enquanto fazia exercícios na piscina em Taipei, Taiwan. O tremor, de magnitude 7,5 na escala Richter, ocorreu durante a noite local e foi sentido também no Brasil, devido ao fuso horário.

Veja:

terremoto 7.5 sentido numa piscina em Taiwan 😰 pic.twitter.com/zVrS8xBvOZ — Federico Devito (@federicodevito) April 3, 2024

De acordo com autoridades taiwanesas, pelo menos nove pessoas perderam a vida devido ao terremoto. Três vítimas foram fatalmente atingidas por pedras após deslizamentos de terra no condado de Hualien, epicentro do tremor. As equipes de resgate continuam as buscas por sobreviventes, com 77 pessoas ainda presas sob os escombros, incluindo 60 em um túnel e outras em edifícios em Hualien.

O abalo sísmico, registrado às 8h58 no horário local, teve maior intensidade na região da Ilha Yonaguni, causando mais de 800 feridos nos arredores do epicentro, conforme estimativas do governo de Taiwan.

Além disso, um grupo de 50 pessoas está desaparecido enquanto se dirigia a um parque nacional, e um motorista de caminhão morreu em um deslizamento de terra próximo a um túnel.

A infraestrutura também foi afetada, com parte de uma estrada em Taiwan desabando e nove deslizamentos de terra registrados na rodovia Suhua, ao longo da costa leste de Hualien, segundo informações da Agência Central de Notícias de Taiwan.

Diante da gravidade da situação, a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen mobilizou as Forças Armadas para auxiliar nos trabalhos de emergência. Quedas de energia e interrupções na internet foram reportadas em várias partes da ilha, afetando aproximadamente 87 mil pessoas, mas os serviços estão sendo gradualmente restabelecidos.