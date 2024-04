Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Destruição na área de Al Remal em Gaza causada pelos ataques aéreos israelenses

O governo israelense anunciou nesta terça-feira (2) que os mediadores das negociações no Cairo "formularam, com a ajuda do Egito, uma proposta atualizada" de trégua na Faixa de Gaza e entregaram ao grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , que acrescentou que sua delegação retornará ao país nesta tarde, no final das negociações.

"Israel espera que os mediadores trabalhem mais com o Hamas para promover negociações em favor de um acordo", diz o comunicado.

As negociações sobre um cessar-fogo e um acordo para libertação de reféns entre Israel e o Hamas foram retomadas no Cairo desde o último domingo (20).

Até o momento, a guerra deflagrada em 7 de outubro de 2023 já provocou mais de 32,5 mil mortos na Faixa de Gaza, segundo boletim atualizado pelo Ministério da Saúde do enclave palestino.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.