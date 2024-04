Agência Estatal Central News - 03.04.2024 Prédio ficou inclinado na cidade de Hualien, em Taiwan, após forte terremoto

Um forte terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter deixou nove pessoas mortas e ao menos 946 feridos em Taiwan, na manhã desta quarta-feira (3). Fotos e vídeos divulgados pela imprensa estatal mostram os danos causados pelo fenômeno.

Autoridades afirmam que os mortos estavam no condado montanhoso e pouco povoado de Hualien, que fica próximo ao epicentro do tremor, na costa leste da ilha, a cerca de 150 km da capital, Taipei.

Agência Estatal Central News/Polícia local - 03.04.2024 Veículo é destruído e uma pessoa é encontrada morta após forte terremoto atingir Hualien, em Taiwan

Os desabamentos ocorreram nas cidades de Yilan (1), Keelung (2), Nova Taipei (8) e Hualien (17).

Segundo a agência estatal Central News, o terremoto apresentou uma energia equivalente a cerca de 32 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial.

Que terror, uma ponte balança em Taiwan durante o forte sismo de magnitude 7,5 que abalou a ilha esta manhã. Só fico imaginando o que aconteceu no Japão pic.twitter.com/a7edR5iE9H — Isnar Lima (@isnarlim) April 3, 2024

🚨 URGENTE: TERREMOTO EM TAIWAN.



Imagem impressionante capturada pela câmera de um veículo durante o terremoto em Taiwan.

pic.twitter.com/6jUksNCcKD — Arquivo Curioso (@arquivocurioso) April 3, 2024

O presidente eleito Lai Ching, que venceu a corrida eleitoral em janeiro deste ano, visitou Hualien nesta manhã. "Meus pensamentos estão com todos os afetados enquanto trabalhamos para recuperar e reconstruir", disse.

A presidente em exercício, Tsai Ing-wen, que fica no cargo até maio, e o primeiro-ministro Chen Chien-jen visitaram o Centro de Operações de Emergência na cidade de Nova Taipei após o desastre.

Diversos imóveis ficaram danificados na região, incluindo dois prédios, que se inclinaram com a força do tremor.

Em todo o país, ao menos 26 edifícios desabaram. O terremoto também foi sentido em cidades da costa da China, incluindo Xangai.

