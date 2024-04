Reprodução/Twitter Homem atira em réu durante juri em Pernambuco

Câmeras de segurança do Fórum de São José do Belmonte , no Sertão de Pernambuco , mostram o momento em que um homem atira em um réu durante júri. O caso aconteceu em 29 de novembro do ano passado, mas as imagens foram divulgadas apenas nesta segunda-feira (1º).

No vídeo, o atirador Cristiano Alves Terto se levanta e vai em direção ao réu. A vítima, identificada como Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, estava sendo julgada na Vara Única da Comarca de São José do Belmonte, pelo homicídio do pai do atirador, segundo informações do TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco).

🚨 Atenção! Imagens fortes:

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, Cristiano foi preso em flagrante, com uma arma calibre 38. sendo apreendida. Já o TJPE, comunicou que Francisco está vivo e solto. A data do novo julgamento ainda não foi marcada.

“A vítima, o réu Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, está vivo e solto; o júri não foi feito novamente e não foi designada nova data ainda. O atirador, identificado como Cristiano Alves Terto, está preso. A tentativa de homicídio praticada por Cristiano Alves Terto já está sendo julgada”, comunicou o TJPE em nota.

