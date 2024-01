Reprodução / X Simulação de pouso lunar do explorador SLIM

Nesta sexta-feira (19), em uma missão histórica, o Japão conseguiu pousar uma sonda não-tripulada na Lua. Com isso, o país se tornou a quinta nação do mundo a conseguir o feito. Antes disso, somente os Estados Unidos, a União Soviética, a China e a Índia tinham alcançado o marco.

A sonda SLIM (módulo de pouso inteligente para investigar a Lua, na sigla em inglês) pousou por volta das 12h20 do horário de Brasília em superfície lunar, de acordo com a agência espacial japonesa Jaxa. A agência ainda está confirmando a conexão com o módulo lunar.

As expectativas da Jaxa em relação ao pouso eram altas, já que a missão vai determinar a capacidade do país de realizar um pouso na Lua de alta performance.

O módulo tinha o objetivo de conseguir fazer o "pouso mais preciso" até o momento já feito em superfície lunar. Ele foi apelidado de Moon Sniper (Atirador Lunar, em tradução livre).

Embora o pouso tenha sido, aparentemente, bem-sucedido, a agência espacial vai levar cerca de um mês para verificar se o SLIM conseguiu alcançar os objetivos com alta precisão.

A chegada na Lua estava programada para acontecer na cratera Shioli, perto do equador do nosso satélite natural. Caso a missão tenha dado certo, este será um marco importante para o Japão, já que pousar em superfície lunar já é uma tarefa difícil, ainda mais com tanta precisão.

A expectativa da Jaxa era que o pouso ocorresse em um local com apenas 100 metros de diâmetro, em uma região próxima de encostas. Pousos mais convencionais têm precisão de poucos a dezenas de quilômetros, o que pode limitar a exploração em locais específicos.

Antes do pouso, a agência emitiu um comunicado afirmando que "o sucesso dessa missão assinalaria a transição de uma era de 'aterrissar onde pudermos' para uma era de 'aterrissar onde quisermos' em futuras missões lunares".

O SLIM tem cerca de 1,7 metro de comprimento, 2,7 metros de largura e 2,4 metros de altura.

Esta foi a primeira tentativa do Estado japonês de conduzir uma alunissagem (termo usado para se referir a pouso lunar). Entre 2007 e 2009, o país realizou uma missão orbital bem-sucedida de mapeamento lunar com a espaçonave Selene (ou Kaguya).

Essa, contudo, não é a primeira tentativa japonesa de pousar na Lua: em abril do ano passado, a empresa privada Ispace falhou na tentativa de chegar à superfície lunar, através de seu módulo Hakuto-R Mission 1 (M1). A espaçonave foi lançada em dezembro de 2022, no Cabo Canaveral, na Flórida, em um foguete SpaceX , e completou 8 dos 10 objetivos da missão. A empresa concluiu que a nave provavelmente caiu na superfície da Lua.