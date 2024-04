Reprodução / Sham FM Ataque israelense em Damasco, na Síria

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, "condenou" o ataque atribuído a Israel contra o prédio consular da embaixada do Irã em Damasco, na Síria , e reiterou o "princípio da inviolabilidade das sedes diplomáticas".

O posicionamento está em uma nota divulgada pelo porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, e também "convida todos os interessados a exercitar a máxima moderação e evitar uma nova escalada".

"Qualquer erro de cálculo poderia levar a um conflito mais amplo em uma região já instável, com consequências devastadoras para os civis", diz o comunicado.

Nesta terça-feira (2), o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou que o ataque de Israel ao consulado iraniano na Síria "não ficará sem resposta" , no que classificou como "ação agressiva e desesperada" de Tel Aviv.

Raisi argumentou que o ataque "desumano" de Israel é uma "violação descarada das regulamentações internacionais", e que o governo israelense precisa enfrentar o ódio e a aversão das nações livres à sua "natureza ilegítima", segundo informou a agência de notícias iraniana Tasnim.

O Irã argumentou ao Conselho de Segurança da ONU que tem o direito de revidar o ataque de Israel e pediu que o órgão faça uma reunião de emergência para discutir a ação, sob o entendimento de que Israel viola regras internacionais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.