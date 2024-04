Reprodução / Sham FM Israel atacou a Síria





Nesta segunda-feira (1º), o consulado do Irã em Damasco, capital da Síria, foi alvo de um ataque aéreo conduzido por aviões militares de Israel. O incidente resultou na morte de Mohammad Reza Zahedi, comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, de acordo com relatos de jornalistas iranianos.

A mídia síria, por sua vez, informou que ao menos seis pessoas perderam a vida no ataque, enquanto outras ficaram feridas.

As acusações e a tensão aumentaram após o governo iraniano culpar diretamente Israel pelo ataque ao consulado em Damasco, apontando que o principal alvo do ataque era Reza Zahedi. Um porta-voz militar de Israel foi contatado, mas optou por não se pronunciar sobre as acusações.

Porém, informações divulgadas pelo The New York Times, com base em fontes israelenses não identificadas, confirmaram que o ataque de fato partiu de Israel, embora não tenha sido confirmado de forma definitiva se Reza Zahedi foi morto durante o ataque.





O ministro de Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, condenou veementemente o ataque ao consulado em Damasco, considerando-o uma violação de todas as convenções internacionais.

Por sua vez, o embaixador do Irã na Síria, Hossein Akbari, que não sofreu ferimentos durante o ataque, assegurou que o Irã responderá de forma firme e decisiva a Israel.

